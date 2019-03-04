СЕГОДНЯ 18:19 2019-03-04T18:20:37+03:00

Чтобы поднять мешки с отходами потребовался бы не один час [фото, видео]

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Накануне в городе-герое местные жители вышли на субботник. Несколько десятков неравнодушных новороссийцев решили привести в порядок улицы, а заодно очистить от мусора территорию балки около Беломорской в районе Осоавиахима.

- Сюда часто выкидывают пустые пластиковые и стеклянные бутылки, кидают пакеты с отходами. Жить рядом с этим и дышать не очень приятно. Потому и решили выйти на уборку, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» председатель ТОС №76 в Центральном районе Галина Гарибян. - Во время субботника собрали очень много мешков с мусора. Поднимать их - замучились бы.

В этот момент местные Кулибины и придумали самодельный лифт. Надо же как-то облегчить себе работу!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/695349" frameborder="0"></iframe> Жители Новороссийска вывозили мусор из ущелья на самодельном лифте Видео: instagram.com/dyachenko_nvrsk.

Трос привязали к машине, которая стояла наверху. А на него поставили каркас старой железной кровати, на которой осталось сетка. Именно на ней и перевезли несколько десятков пакетов с мусором. Позже весь хлам вывез грузовик.

Фото: Виталий ПРОНЬКИН.

ИСТОЧНИК KP.RU