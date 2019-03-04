Краснодар присоединился к благотворительной акции «Добрые города»

СЕГОДНЯ 18:25 2019-03-04T18:25:21+03:00

Продукты и предметы первой необходимости для нуждающихся соберут в масленичную неделю - с 4 по 10 марта

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Краснодар присоединился к первому Всероссийскому благотворительному фестивалю «Добрые города». В рамках мероприятия для нуждающихся соберут продукты и предметы первой необходимости. Акция пройдет в масленичную неделю - с 4 по 10 марта.

- Желающие могут пожертвовать продукты длительного хранения, бытовую химию, товары для дома и детей, гигиенические средства, одежду, игрушки. Акция одновременно стартует в Краснодаре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и еще 5 городах страны, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Фестиваль будет проходить во всех гипермаркетах «Лента» ежедневно с 12:00 до 21:00. Волонтеры проекта расскажут об условиях участия, предложат примерные списки покупок.

Пожертвования получат сразу несколько благотворительных организаций, которые направят помощь пожилым людям, многодетным семьям и всем оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Более подробную информацию об акции можно узнать по телефону: 8 (988) 339-96-63.

ИСТОЧНИК KP.RU