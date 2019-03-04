На Кубани благоустроят территории за счет средств курортного сбора

СЕГОДНЯ 18:58 2019-03-04T19:00:22+03:00

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На Кубани в 2019 году благоустроят ряд территорий за счет средств, полученных от введения курортного сбора. Собранные средства пойдут на преобразование курортных объектов массового пребывания людей.

- В частности, в Анапе реконструируют центральную набережную, в Геленджике появится сквер, отремонтируют фонтаны. В Сочи для туристов оборудуют новые артобъекты и беседки. В Джубге и Небуге появятся детские игровые зоны, в Горячем Ключе – уличные тренажеры, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации.

Курортный сбор в Краснодарском крае ввели минувшим летом. За это время Анапа, Сочи, Геленджик, Горячий Ключ и часть Туапсинского района – собрали свыше 109 млн рублей.

Стоит отметить, что от уплаты сбора освобождены граждане, постоянно проживающие на территории региона, а также 19 категорий льготников.

В этом году в регионе благодаря сбору планируют собрать до 150 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU