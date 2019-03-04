На Кубани восстановят более 93 гектаров леса

СЕГОДНЯ 19:39 2019-03-04T19:39:20+03:00

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На Кубани действует региональная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства». В ходе последней сессии ЗСК ее финансирование увеличили на более чем 180 млн. рублей.

– В этом году агротехнические уходы планируют провести на 488 гектарах леса. Уже готовят участки для высадки новых деревьев и кустарников площадью более 93 гектаров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также деньги пойдут на приобретение техники для мониторинга лесопожарной обстановки и при тушении пожаров. Деньги выделят и на очистку рек Понура, Кирпили, Гречаная, Правый Бейсужек.

Около 120 млн. рублей запланировано на строительство и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, обеспечение безопасности их работы, мероприятия по очистке водных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU