На Кубани восстановят более 93 гектаров леса
На Кубани действует региональная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства». В ходе последней сессии ЗСК ее финансирование увеличили на более чем 180 млн. рублей.
– В этом году агротехнические уходы планируют провести на 488 гектарах леса. Уже готовят участки для высадки новых деревьев и кустарников площадью более 93 гектаров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Также деньги пойдут на приобретение техники для мониторинга лесопожарной обстановки и при тушении пожаров. Деньги выделят и на очистку рек Понура, Кирпили, Гречаная, Правый Бейсужек.
Около 120 млн. рублей запланировано на строительство и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, обеспечение безопасности их работы, мероприятия по очистке водных объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU