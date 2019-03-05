2019-03-05T07:29:56+03:00
Происшествия

В Краснодаре разыскивают водителя, сбившего женщину на тротуаре

Он скрылся с места аварии
Татьяна СМИРНОВА
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Фото vk.com/ghestkrdФото vk.com/ghestkrd
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Полиция Краснодара разыскивает 43-летнего Виктора Дробязко, который сбил 55-летнюю женщину на тротуаре.

На вид мужчине около 40-45 лет, европейский тип лица, карие глаза, рост примерно 175-180 сантиметров, среднее телосложение, короткие темно-русые волосы.

Сотрудники полиции просят граждан, обладающих информацией о месте нахождения злоумышленника, обращаться во телефонам: 8 (861) 231-70-71, 237-57-08, 102, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

По данным правоохранителей, 12 февраля около девяти часов утра в Пашковском микрорайоне водитель отечественного автомобиля наехал колесом на бордюр. Из-за этого машина выехала на тротуар, проехала по нему несколько метров, сбив 55-летнюю женщину, выскочила на проезжую часть и врезалась в припаркованную «Газель». В дальнейшем водитель бросил свой автомобиль во дворах и скрылся. Пострадавшую доставили в местную больницу.

В результате оперативно-розыскных работ личность злоумышленника удалось установить. Полиция уже приступила к поискам виновника аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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