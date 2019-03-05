Экспорт зерна через порты Кубани снизился на 26%
Через морские порты Кубани - Ейск, Кавказ, Новороссийск, Тамань, Темрюк и Туапсе - за два месяца текущего года экспортировали 3,1 млн тонн пшеницы.
Доля пшеницы от общего объема превысила 3,1 млн тонн — это 114 судов. В настоящее время основными странами-импортерами российской пшеницы является Турция, Египет, а также Судан.
За два первых месяца прошлого года отгрузили 248 судов с зерном и продуктами его переработки. Общий объем тогда превысил 5,1 млн тонн. Доля пшеницы от общего объема составила более 4,2 млн тонн — это 136 судна. Согласно этим данным, экспорт зерна через морские порты Краснодарского края снизился на 26%.
В прошлом году через порты Кубани вывезли 38,6 млн тонн зерна. За год объем вырос на 19%.
ИСТОЧНИК KP.RU