Экспорт зерна через порты Кубани снизился на 26%

СЕГОДНЯ 08:00 2019-03-05T08:00:42+03:00

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Через морские порты Кубани - Ейск, Кавказ, Новороссийск, Тамань, Темрюк и Туапсе - за два месяца текущего года экспортировали 3,1 млн тонн пшеницы.

Доля пшеницы от общего объема превысила 3,1 млн тонн — это 114 судов. В настоящее время основными странами-импортерами российской пшеницы является Турция, Египет, а также Судан.

За два первых месяца прошлого года отгрузили 248 судов с зерном и продуктами его переработки. Общий объем тогда превысил 5,1 млн тонн. Доля пшеницы от общего объема составила более 4,2 млн тонн — это 136 судна. Согласно этим данным, экспорт зерна через морские порты Краснодарского края снизился на 26%.

В прошлом году через порты Кубани вывезли 38,6 млн тонн зерна. За год объем вырос на 19%.

ИСТОЧНИК KP.RU