На Кубани сформировали график приёма граждан
На Кубани сформировали график приёма граждан на март.
Мероприятия будут проводить по видеосвязи по средам.
Первый приём пройдёт 6 марта в 12:00. В этот день местные жители смогут задать интересующие их вопросы представителям государственной жилищной инспекции, министерства сельского хозяйства, департамента по архитектуре и градостроительству, также управления загс.
Подробный график мероприятий можно посмотреть на сайте администрации Краснодарского края. Благодаря формату онлайн-обращений можно будет найти ответы на вопросы, которые сложно решить на местах. Таким образом, в феврале текущего года прошло 44 приёма. На них жители Кубани озвучили свыше 80 проблем. Большинство из них имели отношение к работе управляющих компаний, тарифам ЖКХ, а также реставрация жилых домов.
ИСТОЧНИК KP.RU