2019-03-05T08:26:19+03:00
Общество

На Кубани сформировали график приёма граждан

Мероприятия пройдут по видеосвязи
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: Admkrai.krasnodar.ruФото: Admkrai.krasnodar.ru
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На Кубани сформировали график приёма граждан на март.

Мероприятия будут проводить по видеосвязи по средам.

Первый приём пройдёт 6 марта в 12:00. В этот день местные жители смогут задать интересующие их вопросы представителям государственной жилищной инспекции, министерства сельского хозяйства, департамента по архитектуре и градостроительству, также управления загс.

Подробный график мероприятий можно посмотреть на сайте администрации Краснодарского края. Благодаря формату онлайн-обращений можно будет найти ответы на вопросы, которые сложно решить на местах. Таким образом, в феврале текущего года прошло 44 приёма. На них жители Кубани озвучили свыше 80 проблем. Большинство из них имели отношение к работе управляющих компаний, тарифам ЖКХ, а также реставрация жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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