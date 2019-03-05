2019-03-05T08:46:00+03:00
Происшествия

На Кубани 29-летний мужчина зарезал сожителя матери

Они поссорились во время распития алкоголя
Татьяна СМИРНОВА
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На Кубани 29-летний мужчина зарезал сожителя материНа Кубани 29-летний мужчина зарезал сожителя материФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Геленджике 29-летнего мужчину подозревают в убийстве.

По данным следствия, фигурант вместе с матерью и ее сожителем приехали на Кубань из Ставропольского края на заработки. 2 марта текущего года они находились в комнате гостевого дома и употребляли алкоголь. Между гражданами произошёл конфликт из-за оскорбительного отношения мужчины к сожительнице и ее сыну.

- В результате подозреваемый взял нож и нанес им один удар в грудную клетку оппоненту. Соседи услышали крики потерпевшего и вызвали сотрудников полиции и скорой медицинской помощи. Приехавшие на место происшествия врачи констатировали смерть мужчины, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления СКА России по Краснодарскому краю.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

Правоохранители проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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