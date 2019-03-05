В Новокубанском районе врача-хирурга подозревают в смерти пациента

СЕГОДНЯ 09:06 2019-03-05T09:15:40+03:00

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В Новокубанском районе 49-летнего врача ГБУЗ «Новокубанская центральна районная больница» подозревают в причинении смерти по неосторожности пациенту.

По данным следствия, в июне прошлого года мужчина находился в медицинском учреждении на стационарном лечении желудочно-кишечного тракта. Лечащий врач несвоевременно выявил у него болезнь желудка. Помимо этого, при наличии у мужчины явных клинико-эндоскопических признаков кровотечения медработник не предпринял попытки проведения оперативного вмешательства.

Как установила прокуратура, в результате допущенных нарушений потерпевший скончался от массивной язвиной кровопотери и геморрагического шока.

- В ближайшее время будет проведена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU