СЕГОДНЯ 09:31 2019-03-05T09:31:22+03:00

В Армавире директора предприятия осудят за уклонение от уплаты налогов Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Армавире директора предприятия, занимающегося оптовой торговлей зерном, осудят за уклонение от уплаты налогов.

По данным следствия, злоумышленник вносил в налоговые декларации за четвёртый квартал 2016 года и первый-второй кварталы 2017 года ложные сведения о фиктивных финансово-хозяйственных взаимоотношениях с организацией-поставщиком зерна. Таким образом, он уклонился от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму более 5 миллионов рублей.

- По данному факту в отношении руководителя предприятия возбудили уголовное дело. Его материалы уже передали в Армавирский городской суд для рассмотрения по существу, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи руководителя строительной компании подозревают в невыплате зарплаты подчиненному и фальсификации доказательств в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU