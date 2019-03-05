2019-03-05T09:31:22+03:00
Происшествия

В Армавире директора предприятия осудят за уклонение от уплаты налогов

Сумма ущерба превысила 5 млн рублей
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Армавире директора предприятия осудят за уклонение от уплаты налоговВ Армавире директора предприятия осудят за уклонение от уплаты налоговФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Армавире директора предприятия, занимающегося оптовой торговлей зерном, осудят за уклонение от уплаты налогов.

По данным следствия, злоумышленник вносил в налоговые декларации за четвёртый квартал 2016 года и первый-второй кварталы 2017 года ложные сведения о фиктивных финансово-хозяйственных взаимоотношениях с организацией-поставщиком зерна. Таким образом, он уклонился от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму более 5 миллионов рублей.

- По данному факту в отношении руководителя предприятия возбудили уголовное дело. Его материалы уже передали в Армавирский городской суд для рассмотрения по существу, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи руководителя строительной компании подозревают в невыплате зарплаты подчиненному и фальсификации доказательств в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новокубанском районе врача-хирурга подозревают в смерти пациента
На Кубани 29-летний мужчина зарезал сожителя матери
На Кубани сформировали график приёма граждан
Экспорт зерна через порты Кубани снизился на 26%
В Краснодаре разыскивают водителя, сбившего женщину на тротуаре
В Горячем ключе на ремонт разрушенной оползнем дороги выделят 200 тысяч рублей
На Кубани восстановят более 93 гектаров леса
На Кубани благоустроят территории за счет средств курортного сбора
Краснодар присоединился к благотворительной акции «Добрые города»
Жители Новороссийска вывозили мусор из ущелья на самодельном лифте
«Победа» открывает авиарейсы по маршруту Краснодар - Санкт-Петербург
На Кубани в этом году по программе капремонта приведут в порядок 805 домов
4-месячную девочку, избитую собственной матерью, скоро выпишут из больницы в Адыгее
В Краснодаре 11 участков вокруг Карасунских водоемов вернули в муниципальную собственность
ФК «Локомотив» проведет учебно-тренировочный сбор в Сочи
В парках Краснодара пройдут масленичные гуляния