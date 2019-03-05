На Кубани врачи восстановили повреждённые сухожилия кисти парня

СЕГОДНЯ 09:57 2019-03-05T09:57:12+03:00

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Парень пострадал, когда уронил стекло на предплечье. В результате повреждения у пациента пропала чувствительность кисти.

В Краснодаре в больнице №1 врачи провели исследования и клинические пробы. Они установили, что у пациента повреждены мышцы, сосуды, нервы и сухожилия. Для восстановления двигательных функций руки было решено провести сложную операцию.

- В первую очередь врачи восстановили сухожилия, потом локтевой нерв и срединный нерв при помощи эпиневральных швов. Операция длилась три часа. Чтобы добиться наиболее хорошего результата, молодому человеку наложили гипс, а после его снятия, назначили комплекс упражнений для реабилитации, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

По данным медицинских работников, несколько лет назад подобная рана могла бы навсегда обездвижить кисть парня. Но благодаря грамотным действиям врачей, молодой человек теперь выполняет любые движения рукой. Он уже вернулся к привычной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU