2019-03-05T10:18:12+03:00
Общество

В «Атамани» пройдут масленичные гулянья

Гостей ждут с 6 по 10 марта
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: Leninogorsk-rt.ruФото: Leninogorsk-rt.ru
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В «Атамани» организуют масленичные гулянья. Гостьей ждут на подворье «Куток невисты» в период с 6 по 10 марта.

- На мероприятии присутствующие смогут полакомиться приготовленными на печи блинами с разными начинами и чаем из самовара, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе «Атамани».

Помимо этого, в 11:00 до 16:00 пройдут выступления фольклорного ансамбля «Атаманочка».

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре в Чистяковской роще, Солнечном острове и Городском саду в период с 4 по 10 марта проведу масленичные гулянья. Согласно данным администрации краевой столицы, в программу мероприятия входят шоу «Воздушных акробатов», выступление специальных гостей мероприятия — кавер-группы «Укроп», огненное шоу, праздничный салют и много других сюрпризов для горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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