Житель Кубани при продаже гостиницы экс-жены обманул покупателя на 5 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-05T10:39:09+03:00

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В Геленджике завершилось расследование уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере при продаже недвижимости.

- В дежурную часть полиции обратился мужчина. Он сообщил, что при оформлении сделки купли-продажи гостиницы выяснилось, что продавец проделал подпись собственника. Сумма ущерба составила 5 миллионов рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители провели проверку и установили, что 56-летний мужчина продал пострадавшему гостиницу и землю общей стоимостью более 93 миллионов рублей, не являясь законным владельцем недвижимости. Выяснилось, что комплекс принадлежит экс-супруге злоумышленника, а у него есть только доверенность на управление. Подозреваемый нашёл покупателя, предоставил ему документы в поддельной подписью бывшей жены. После этого пострадавший заплатил ему залог в размере 5 миллионов рублей.

Материалы уголовного дела передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU