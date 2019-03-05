В Сочи 26-летний парень украл 600 кг гранатов
В дежурную часть полиции Адлерского района УВД по Сочи обратился мужчина. Он сообщил о том, что ночью из его автомобиля пропало более 600 килограммов гранатов. Сумма ущерба составила почти 77 тысяч рублей.
- На указанное место прибыли правоохранители. Они провели проверку и изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения преступления, и составили ориентировку розыск предполагаемого преступника, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.
В результате полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель сопредельной республики.
В отделе полиции мужчина признался в совершении преступления, пояснив, что похищенные фрукты продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU