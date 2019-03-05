В Геленджике пятеро приезжих до смерти забили знакомого

СЕГОДНЯ 11:28 2019-03-05T11:28:39+03:00

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В Геленджике пятеро мужчин в возрасте от 29 до 40 лет до смерти забили 32-летнего знакомого.

- По версии следствия, 28 февраля текущего года шестеро граждан находились в одной из гостиниц и употребляли алкоголь. Между двумя мужчинами произошёл конфликт на бытовой почве, в результате которого 32-летнему мужчине нанесли удар в область головы. После этого потерпевший отправился в свою комнату. Через какое-то время к нему пришли остальные мужчины и стали избивать его. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении троих обвиняемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайствами об избрании аналогичной меры пресечения в отношении остальных обвиняемых.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU