2019-03-05T11:43:54+03:00
Общество

В Краснодаре канализационный коллектор на улице Петра Метальникова заработает на три года раньше

Об этом рассказал мэр города Евгений Первышов
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Мэр Краснодара рассказал о коллекторе на Петра МетальниковаМэр Краснодара рассказал о коллекторе на Петра Метальникова
Изменить размер текста:

Строительство коллектора на улице Петра Метальникова в Краснодаре уже идет. Он необходим для отведения воды из Музыкального микрорайона. После сильных ливней тут топит улицы Петра Метальникова, Московскую, Российскую, Уссурийскую и другие.

Новый коллектор начали возводить еще в конце прошлого года и обещали, что через три года он уже будет запущен. Однако мэр Краснодара заявил на ежегодном отчете, который прошел 5 марта в столице Кубани, что так нужный жителям Музыкального канализационный комплекс заработает на три года раньше.

В его строительстве участвуют крупные компании города. Скорее всего, уже этой весной коллектор на Петра Метальникова и начнет принимать стоки воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24