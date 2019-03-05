В Краснодаре канализационный коллектор на улице Петра Метальникова заработает на три года раньше

СЕГОДНЯ 11:43 2019-03-05T11:43:54+03:00

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Строительство коллектора на улице Петра Метальникова в Краснодаре уже идет. Он необходим для отведения воды из Музыкального микрорайона. После сильных ливней тут топит улицы Петра Метальникова, Московскую, Российскую, Уссурийскую и другие.

Новый коллектор начали возводить еще в конце прошлого года и обещали, что через три года он уже будет запущен. Однако мэр Краснодара заявил на ежегодном отчете, который прошел 5 марта в столице Кубани, что так нужный жителям Музыкального канализационный комплекс заработает на три года раньше.

В его строительстве участвуют крупные компании города. Скорее всего, уже этой весной коллектор на Петра Метальникова и начнет принимать стоки воды.

ИСТОЧНИК KP.RU