2019-03-05T11:44:29+03:00
Общество

На Кубани организуют кинопоказы для женщин

Акция пройдёт в честь Международного женского дня
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации Краснодарского краяФото пресс-службы администрации Краснодарского края
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В праздничные дни на Кубани организуют кинопоказы для женщин. Акция «И нет милее этих глаз» пойдёт в сети кинотеатров «Кубанькино» и учреждениях культуры региона.

Зрители смогут насладиться фильмом «Аршалуйс». Он повествует о подвиге героини Краснодарского края Аршалуйс Кеворковны Ханжиян, которая всю жизнь хранила клятву, данную русским солдатам, охраняя их могилы.

- Также в репертуаре киноакции – семейная трилогия «Белль и Себастьян», французская драма «Вечность», испанская мелодрама «Пальмы в снегу», итальянская драма «Прогулка по Риму», – рассказали в министерстве культуры региона.

В киноакции примут участие 87 учреждений культуры Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что Краснодар присоединился к благотворительной акции "Добрые дела".

ИСТОЧНИК KP.RU

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