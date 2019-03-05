СЕГОДНЯ 11:44 2019-03-05T11:44:29+03:00

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В праздничные дни на Кубани организуют кинопоказы для женщин. Акция «И нет милее этих глаз» пойдёт в сети кинотеатров «Кубанькино» и учреждениях культуры региона.

Зрители смогут насладиться фильмом «Аршалуйс». Он повествует о подвиге героини Краснодарского края Аршалуйс Кеворковны Ханжиян, которая всю жизнь хранила клятву, данную русским солдатам, охраняя их могилы.

- Также в репертуаре киноакции – семейная трилогия «Белль и Себастьян», французская драма «Вечность», испанская мелодрама «Пальмы в снегу», итальянская драма «Прогулка по Риму», – рассказали в министерстве культуры региона.

В киноакции примут участие 87 учреждений культуры Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что Краснодар присоединился к благотворительной акции "Добрые дела".

ИСТОЧНИК KP.RU