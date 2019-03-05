В Тимашевском районе на кофейной фабрике запустили новую технологию производства

СЕГОДНЯ 11:56 2019-03-05T11:56:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Соглашение о модернизации кофейной фабрики «Нестле Кубань» подписали в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в прошлом году. Соответствующий документ подписывали заместитель губернатор Андрей Коробка, директор по делам корпорации «Нестле» в России и Евразии Андрей Бадер и администрация района. Объем инвестиций в производство составил 1,5 млрд рублей.

На фабрике обновили оборудование и запустили новую технологию производства кофе. Продукт уже присутствует на полках магазинов.

– Инвестиции в расширение и модернизацию фабрики будут продолжены. В планах появление новых продуктов. Также планируется расширение очистных сооружений фабрики, – отметили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края.

В настоящее время «Нестле Кубань» является единственной кофейной фабрикой в России и одной из крупнейших в Европе. Также это один из крупнейших инвесторов в стране. Общий объем инвестиций, направленный на запуск и развитие кофейной фабрики в Краснодарском крае, составил более 11,5 млрд рублей, сообщает администрация Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU