2019-03-05T12:15:43+03:00
Общество

В «Неделе женского здоровья» приняли участие более 22 тысяч жительниц Кубани

Женщины проверились на наличие злокачественных новообразований
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КубаниФото пресс-службы администрации Кубани
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В поликлиниках завершилась ежегодная профилактическая акция «Неделя женского здоровья». Министерство здравоохранения края провело ее в рамках проекта «Кубань против рака».

Большинство участниц мероприятия впервые в жизни прошли на приём к онкологу.

По данным ведомства, более 400 пациенток направили на углубленное обследование в специализированные медучреждения с подозрением на злокачественные новообразования.

Врачи отметили, что жителям края, особенно ставшего поколения, нужно регулярно обследоваться, чтобы не допустить развитие рака.

Напомним, что в период с 18 по 22 февраля на территории Кубани проходила акция «Неделя мужского здоровья». На приём к врачам пришли 12 тысяч человек, у 245 из них заподозрили онкологию.

Благодаря проекту «Кубань против рака» специализированная помощь становится более доступной для жителей отдаленных населенных пунктов, сообщает администрация Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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