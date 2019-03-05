На тренинге по участию в президентских грантах присутствовало около ста кубанских НКО

СЕГОДНЯ 12:35 2019-03-05T12:36:47+03:00

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В тренинге по участию в президентских грантах приняли участие около ста представителей некоммерческих организаций Кубани. Спикером выступил советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов. Помимо него, в мероприятии участвовали заместитель директора департамента внутренней политики администрации региона Петр Халанский, депутат ЗСК Александр Поголов и председатель Общественной палаты края Любовь Попова.

Мероприятие провели при поддержке департамента внутренней политики администрации региона.

На семинаре присутствующих поделили на группы. В дальнейшем в течение нескольких часов с ними разбирали ошибки в проектах, которые подавали для участия в конкурсах президентских грантов от региона.

Напомним, прием заявок для участия в первом конкурсе продлится до 15 марта на сайте президентскиегранты.рф, а следующие планируют провести в июне и октябре текущего года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU