На тренинге по участию в президентских грантах присутствовало около ста кубанских НКО
В тренинге по участию в президентских грантах приняли участие около ста представителей некоммерческих организаций Кубани. Спикером выступил советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов. Помимо него, в мероприятии участвовали заместитель директора департамента внутренней политики администрации региона Петр Халанский, депутат ЗСК Александр Поголов и председатель Общественной палаты края Любовь Попова.
Мероприятие провели при поддержке департамента внутренней политики администрации региона.
На семинаре присутствующих поделили на группы. В дальнейшем в течение нескольких часов с ними разбирали ошибки в проектах, которые подавали для участия в конкурсах президентских грантов от региона.
Напомним, прием заявок для участия в первом конкурсе продлится до 15 марта на сайте президентскиегранты.рф, а следующие планируют провести в июне и октябре текущего года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU