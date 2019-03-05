Глава Краснодара рассказал о единой набережной на Кубани

СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-05T13:08:05+03:00

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5 марта прошло выступление мэра Краснодара Евгения Первышова, посвященное итогам работы в 2018 году. На мероприятии он сообщил о создании единой набережной Кубани, протяженность которой может составлять до 30 км.

- Сегодня эта территория у нас заброшена, и создание единой благоустроенной пешеходной зоны — это будет одной из основных наших задач, - отметил мэр.

Первышов подчеркнул, что это очень дорогостоящий проект. Его общая стоимость составляет 2,5 миллиарда рублей. В связи с этим реализация проекта займет больше 10 лет.

Проектирование уже завершилось, также получена государственная экспертиза.

- Сегодня мы готовы входить в программные мероприятия и получать финансирование. Понятно, что сразу 2,5 миллиарда нам никто не даст, поэтому мы изначально разбили на участки примерно по 250 — 300 млн. И даже если мы не получим финансирование из федерального бюджета, найдем в себе силы и потихоньку из городского бюджета будем финансировать и воплощать проект в жизнь, - заявил глава Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU