СЕГОДНЯ 13:17 2019-03-05T13:21:10+03:00

В Сочи на границе задержали иномарку, в которой было спрятано более 2,5 тысяч сигарет Фото: Иван ВИСЛОВ

Табачную продукцию изъяли и направили на экспертизу

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В Сочи на границе с Абхазией в ходе осмотра автомобиля Mercedes- Benz Viano правоохранители обнаружили в микроавтобусе дополнительные полости, которые не предусмотренные конструктивными особенностями транспорта.

- В тайниках пограничники нашли российскую табачную продукцию – более 2,5 тысяч пачек сигарет. Их средняя рыночная стоимость превысила 100 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Автомобиль вывели из транспортного потока для более углубленного досмотра. Другой запрещенной продукции не нашли. Сотрудники таможенного поста изъяли сигареты для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

Напомним, в Сочи 26-летний парень украл 600 килограммов гранатов. Сумма ущерба составила почти 77 тысяч рублей. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU