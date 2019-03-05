В Сочи на границе задержали иномарку, в которой было спрятано более 2,5 тысяч сигарет
В Сочи на границе с Абхазией в ходе осмотра автомобиля Mercedes- Benz Viano правоохранители обнаружили в микроавтобусе дополнительные полости, которые не предусмотренные конструктивными особенностями транспорта.
- В тайниках пограничники нашли российскую табачную продукцию – более 2,5 тысяч пачек сигарет. Их средняя рыночная стоимость превысила 100 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.
Автомобиль вывели из транспортного потока для более углубленного досмотра. Другой запрещенной продукции не нашли. Сотрудники таможенного поста изъяли сигареты для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.
Напомним, в Сочи 26-летний парень украл 600 килограммов гранатов. Сумма ущерба составила почти 77 тысяч рублей. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU