Родственники жертв катастрофы просят возбудить новое дело о крушении Ту-154 в Сочи

СЕГОДНЯ 13:33 2019-03-05T13:46:55+03:00

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Защитник Игорь Трунов, представляющий родственников погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154 близ Сочи в декабре 2016 года, подал в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».

В заявлении он попросил провести проверку, возбудить уголовное дело, привлечь виновных лиц к ответственности по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

По словам адвоката, родственники погибших считают, что у официальной версии причины катастрофы есть много противоречий.

По его мнению, к катастрофе Ту-154 могла привести экономия на топливе и обслуживании самолета, которую усугубили халатность и недосмотр наземных служб аэропорта Адлер.

Напомним, самолет Ту-154 Б-2 (бортовой номер RA-85572) должен был совершить рейс в сирийский Хмеймим.

На борту находилось 92 человека: 8 членов экипажа, 64 артиста ансамбля Александрова, 9 журналистов (“Первого канала”, “Звезды” и НТВ), 8 военнослужащих и несколько гражданских лиц, включая главу благотворительной организации “Справедливая помощь” Елизавету Глинку, известную как доктор Лиза. Артисты должны были дать новогодний концерт на военной базе “Хмеймим”, Глинка сопровождала партию гуманитарной помощи для сирийских детей. Все они погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU