2019-03-05T14:42:00+03:00
Общество

ГК «ЮгСтройИнвест» удостоена Национального знака качества

Отбор лауреатов проводился на основе анализа отзывов и рейтингов в открытых источниках
Анна САФРОНОВА
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Фото: Группа компаний «ЮгСтройИнвест»Фото: Группа компаний «ЮгСтройИнвест»
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Группа компаний «ЮгСтройИнвест» единственная в СКФО и ЮФО стала лауреатом конкурса «Национальный знак качества». Учредителем конкурса является НИИ социальной статистики (г. Санкт-Петербург), специализирующееся на социологических и маркетинговых исследованиях.

Отбор лауреатов проводится на основе анализа отзывов и рейтингов в открытых источниках. Также эксперты использовали результаты опросов общественного мнения, которые прошли в городах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Респонденты высоко оценили качество и стабильность работы группы компаний «ЮгСтройИнвест», в результате компания получила самые высокие оценки и была удостоена звания лауреата конкурса «Национальный знак качества».

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» работает на строительном рынке России более 15 лет. За это время в эксплуатацию введено свыше трех миллионов квадратных метров жилья, более 146 тысяч человек живут в квартирах от ЮСИ. В настоящее время ведет комплексное строительство микрорайонов в трех городах юга страны – в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе. В своих микрорайонах компания формирует социальную среду, строит школы, детские сады. Всего компанией введено в эксплуатацию 9 детских садов и 2 школы. В настоящее время в Ставрополе и Ростове-на-Дону активными темпами строятся новые школы, которые 1 сентября уже примут учеников. Также в Ставрополе и Краснодаре компания возводит детские сады с ясельными группами. Планируется, что они начнут работу уже в этом году.

Успехи «ЮгСтройИнвест» неоднократно отмечены престижными федеральными наградами, среди которых золотой знак «Надежный застройщик России», дипломы победителя всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», Знак качества «Сделано в России», диплом всероссийской премии «Лидер года» и другие

ИСТОЧНИК KP.RU

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