«Краснодар Водоканал» опубликовал список управляющих компаний-должников

СЕГОДНЯ 14:44 2019-03-05T14:44:48+03:00

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В 2019 году «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает реализацию информационного проекта по ведению рейтинга добросовестных абонентов и выявлению злостных неплательщиков. Специалистами предприятия подготовлен очередной список должников за услуги водоснабжения и водоотведения среди юридических лиц, а также сведения об организациях, которые добросовестно оплачивают потребленные ресурсы.

По итогам двух месяцев 2019 года в список добросовестных потребителей среди крупных управляющих компаний и ТСЖ, которые своевременно и в полном объеме оплачивают услуги краснодарского водоканала вошли: ООО "Городская управляющая компания-Краснодар", Муниципальное унитарное ремонтно-эксплуатационное предприятие №32, ООО "Управляющая компания "Престиж", ООО "Управляющая компания "Комфорт Плюс", ООО "Центр услуг по управлению жилыми домами", ООО" ЖК КП", ООО "К +", ООО "Управляющая компания "Панорама", ООО "Жилсервис Юг", ООО "ИВИСТ", УК Жилстройсервис, ООО "Губернский", ООО "Багратион", ООО «СКП», ООО УК «ТАН», ООО "Восточный Квартал", ООО УК "ПАРУС", ТСЖ "Юбилейное-2005", ТСЖ «Никольское", ТСЖ «Чекист», ТСЖ «Покровское».

- Мы призываем всех абонентов своевременно передавать показания приборов учета для точного начисления объемов потребленных ресурсов и благодарим всех, кто своевременно оплачивает наши услуги. В целях удобств абонентов в ближайшее время на территории предприятия будет открыт новый фронт-офис, отвечающий всем современным требованиям обслуживания. Он будет оснащен терминалами электронной очереди и приема платежей, работая по принципу «Единого окна», - говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков.

Стоит отметить, что ООО «Краснодар Водоканал» всегда идет навстречу абонентам, которые не имеют возможности оплатить задолженность сразу, и предлагает им рассрочку платежа в пределах текущего года.

В тоже время, в компании вынуждены констатировать, что из-за низкой платежной дисциплины ряда потребителей просроченная дебиторская задолженность на начало февраля 2019 года превысила 250 млн рублей, в том числе долги УК и ТСЖ составили 142 млн руб., задолженность физических лиц - 73,5 млн рублей.

В список должников среди управляющих компаний и ТСЖ с наибольшей задолженностью вошли: ООО "Управляющая компания Гарант-Оптимум", ООО "УК "Екатеринодар", ООО "РемСтройСервис", ООО "Ассоциация Управляющих Компаний Краснодарского Края", ООО "Жилсервис", ООО "Чистые пруды", ООО "Управляющая компания "Краснодар", ООО "ЖКХ Восток", ООО УК "Наш родной квартал", ООО УК "Наш квартал", ООО "УК ЖК "Портланд", ООО "КОМФОРТСЕРВИС ЛЮКС", ТСЖ "Центр", ООО "КраснодарФинСтрой", ТСЖ "Весна", ООО " Управляющая коммунальная эксплуатационно- сервисная компания", ТСЖ "Посад", ООО "УК"Чистые пруды", ТСЖ "Тюляева-8", ТСЖ "Симф-26", ООО «Аврора», ООО Управляющая компания "Юг Комфорт", ООО УК "Юг-Комфорт Плюс".

В отношении организаций, которые не оплачивают потребленные услуги и накапливают задолженность, «Краснодар Водоканал» продолжает активную претензионно-исковую работу. С начала года абонентам-юридическим лицам было направлено более 10408 претензий на общую сумму задолженности свыше 388 млн рублей. Для принудительного взыскания через суд подготовлено и передано в юридическую службу 275 комплектов документов на сумму свыше 71 млн рублей. В отношении самых злостных неплательщиков вводился режим ограничения услуг холодного водоснабжения и водоотведения.

ИСТОЧНИК KP.RU