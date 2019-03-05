2019-03-05T15:25:28+03:00
Общество

На Кубани организовали однодневные «масленичные» туры

Они пройдут с 8 по 10 марта
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского краяяФото: пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского краяя
Изменить размер текста:

В крае для туристов организовали однодневные «масленичные» туры. Они пройдут с 8 по 10 марта.

Во время тура «Ай, да Масленица!» участники увидят несколько монастырей, храмов и святых источников, примут участие в Масленичных гуляниях в Хаджохской теснине. Их угостят блинами и чаем из самовара.

«Масленица – телогрейка… спешите в Гузерипль поскорей-ка!» еще один маршрут для однодневного путешествия. Туристы посетят казачьи станицы по маршруту Краснодар – Каменномостский – Даховская – Хамышки - Гузерипль – Краснодар.

Тур «Развеселая Масленица» стартует из краевой столицы на плато Лагонаки и обратно. Экскурсанты увидят Большую Азишскую пещеру, Хаджохскую теснину.

Гастрономическая экскурсия «Широкая Масленица в Абрау-Дюрсо», во время которой гости не только пройдутся по подвалам Русского Винного дома, но и проведут зиму на ярмарочной площади с хороводами и конкурсами частушек.

- Стоимость туров в среднем составляет 1300 рублей – для детей и 1400 рублей – для взрослых. Более подробную информацию о «масленичных» экскурсиях можно узнать у туроператоров, - уточнили «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МТС поможет школьникам поступить в московский институт
Два военных турецких корабля войдут в бухту Новороссийска
В Анапе появится липовая аллея
В Сочи откроется выставка «66 до и после»
Кондратьев поздравил «Магнит» с 25-летием
Из Краснодара в Брянск запустят регулярные рейсы
Под Новороссийском столкнулись два автомобиля
«Краснодар Водоканал» опубликовал список управляющих компаний-должников
ГК «ЮгСтройИнвест» удостоена Национального знака качества
Вениамин Кондратьев проведет рабочий день в Брюховецком районе
Евгений Первышов заявил о необходимости децентрализации Краснодара
На Кубани 30-летний мужчина обвиняется в мошенничестве
Родственники жертв катастрофы просят возбудить новое дело о крушении Ту-154 в Сочи
В Сочи на границе задержали иномарку, в которой было спрятано более 2,5 тысяч сигарет
Глава Краснодара рассказал о единой набережной на Кубани
На тренинге по участию в президентских грантах присутствовало около ста кубанских НКО
В «Неделе женского здоровья» приняли участие более 22 тысяч жительниц Кубани
В Тимашевском районе на кофейной фабрике запустили новую технологию производства
На Кубани организуют кинопоказы для женщин
В Краснодаре канализационный коллектор на улице Петра Метальникова заработает на три года раньше
В Геленджике пятеро приезжих до смерти забили знакомого
В Сочи 26-летний парень украл 600 кг гранатов