На Кубани организовали однодневные «масленичные» туры
В крае для туристов организовали однодневные «масленичные» туры. Они пройдут с 8 по 10 марта.
Во время тура «Ай, да Масленица!» участники увидят несколько монастырей, храмов и святых источников, примут участие в Масленичных гуляниях в Хаджохской теснине. Их угостят блинами и чаем из самовара.
«Масленица – телогрейка… спешите в Гузерипль поскорей-ка!» еще один маршрут для однодневного путешествия. Туристы посетят казачьи станицы по маршруту Краснодар – Каменномостский – Даховская – Хамышки - Гузерипль – Краснодар.
Тур «Развеселая Масленица» стартует из краевой столицы на плато Лагонаки и обратно. Экскурсанты увидят Большую Азишскую пещеру, Хаджохскую теснину.
Гастрономическая экскурсия «Широкая Масленица в Абрау-Дюрсо», во время которой гости не только пройдутся по подвалам Русского Винного дома, но и проведут зиму на ярмарочной площади с хороводами и конкурсами частушек.
- Стоимость туров в среднем составляет 1300 рублей – для детей и 1400 рублей – для взрослых. Более подробную информацию о «масленичных» экскурсиях можно узнать у туроператоров, - уточнили «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU