На Кубани организовали однодневные «масленичные» туры

СЕГОДНЯ 14:51 2019-03-05T15:25:28+03:00

Они пройдут с 8 по 10 марта

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В крае для туристов организовали однодневные «масленичные» туры. Они пройдут с 8 по 10 марта.

Во время тура «Ай, да Масленица!» участники увидят несколько монастырей, храмов и святых источников, примут участие в Масленичных гуляниях в Хаджохской теснине. Их угостят блинами и чаем из самовара.

«Масленица – телогрейка… спешите в Гузерипль поскорей-ка!» еще один маршрут для однодневного путешествия. Туристы посетят казачьи станицы по маршруту Краснодар – Каменномостский – Даховская – Хамышки - Гузерипль – Краснодар.

Тур «Развеселая Масленица» стартует из краевой столицы на плато Лагонаки и обратно. Экскурсанты увидят Большую Азишскую пещеру, Хаджохскую теснину.

Гастрономическая экскурсия «Широкая Масленица в Абрау-Дюрсо», во время которой гости не только пройдутся по подвалам Русского Винного дома, но и проведут зиму на ярмарочной площади с хороводами и конкурсами частушек.

- Стоимость туров в среднем составляет 1300 рублей – для детей и 1400 рублей – для взрослых. Более подробную информацию о «масленичных» экскурсиях можно узнать у туроператоров, - уточнили «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU