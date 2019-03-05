Из Краснодара в Брянск запустят регулярные рейсы

СЕГОДНЯ 15:30 2019-03-05T15:30:15+03:00

Они будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и четвергам

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Из аэропорта Краснодар открываются регулярные рейсы в Брянск. Полеты с 14 марта будет осуществлять авиакомпания «Азимут».

- Рейсы планируют выполнять дважды в неделю: по вторникам и четвергам. Из краевой столицы самолеты будут отправляться в 9:00, в Брянске они сядут в 11:05. В обратном направлении вылет в 11:55, прибытие в Краснодар в 14:00, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Напомним, «Победа» открывает авиарейсы по маршруту Краснодар - Санкт-Петербург. Теперь улететь в Северную столицу можно 4 раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Из Краснодара в Санкт-Петербург воздушное судно отправляется в 15:00, садится в 18:05. Обратно в краевую столицу самолеты вылетают в 11:10, прилетают в 13:43.

ИСТОЧНИК KP.RU