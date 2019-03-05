Кондратьев поздравил «Магнит» с 25-летием

СЕГОДНЯ 15:50 2019-03-05T15:50:02+03:00

За эти годы компания стала визитной карточкой Краснодарского края

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Губернатор Кубани поздравил «Магнит» с 25-летием. За эти годы компания стала одним из ведущих мировых ритейлеров, а также визитной карточкой Краснодарского края.

«Магнит» не только поставщик, но и одним из крупнейших переработчиков и производителей качественной продукции, создает новые рабочие места.

– Благодаря ежедневному труду, целеустремленности, невероятной самоотдаче каждого работника, «Магнит» сегодня продолжает наращивать обороты и расширять свою географию, – добавил губернатор и пожелал всему коллективу розничной сети успехов и благополучия.

- В декабре прошлого года сеть запустила промышленный парк в поселке Дорожном. Здесь открыли первое предприятие - «Кубанский комбинат хлебопродуктов». Есть еще и тепличный комплекс «Зеленая линия» от "Магнита". Тут выращивают огурцы, томаты, зеленые культуры и грибной комплекс по производству шампиньонов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, Вениамин Кондратьев проведет рабочий день в Брюховецком районе. По итогам объезда состоится краевое предпосевное совещание.

ИСТОЧНИК KP.RU