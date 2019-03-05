В Сочи откроется выставка «66 до и после»

СЕГОДНЯ 16:07 2019-03-05T16:07:11+03:00

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В Сочи откроется персональная выставка Акопа Халафяна. В экспозиции «66 до и после» представят ретроспективу работ художника с 1988 года до настоящего времени. Вернисаж состоится 7 марта в 15:00 в Художественном музее.

- Акоп Халафян с1984 года работал в Художественном фонде Сочи. Закончил заочное отделение художественно-графического факультета КубГУ. С 1990 года Член Союза художников РФ. Его работы украшают улицы и скверы не только Сочи, но и Таганрога, Москвы, Горно-Алтайска, Краснодара, Липецка, Новороссийска, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

На выставке, помимо скульптур Халафяна будут представлены произведения участника Великой Отечественной войны, художника Ивана Черного. Он учился на живописно-педагогическом отделении Одесского художественного училища. С 1952 года жил и работал в Сочи.

Выставка «66 до и после» будет работать до 7 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU