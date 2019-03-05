В Анапе появится липовая аллея

СЕГОДНЯ 16:39 2019-03-05T16:39:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Анапе прошло планерное совещание, которое провела заместитель главы города Анжелика Бузунова. Она рассказала, какие работы по благоустройству и озеленению курорта были проведены.

- В строящемся сквере на улице Ленина завершили устройство пешеходных дорожек. Проведен капитальный ремонт тротуара за зданием Центральной библиотеки, устранены провалы в тротуарном покрытии Набережной, а также улиц Астраханской и Крестьянской, у дома № 9, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Обустроили «народную тропу» у входа в школу № 6, подобная дорожка появится на Анапском шоссе от улицы Криничной до автобусной остановки.

27 февраля начались работы по ямочному ремонту дорог. Проведена фрезеровка асфальта по Кавказской и Шевченко в станице Анапской, по Спортивной, Ленинградской, Лечебной в Анапе. Работы продолжаются.

В новом сквере города-курорта на улице Ленина посажено 12 деревьев и 30 кустарников, по улице Крымская-Астраханская – 5 кленов, в сквере имени Евскина – 16 скальных можжевельников и 12 крымских сосен. Появится липовая аллея, высадят 116 деревьев этой породы на улице Гоголя.

Напомним, Евгений Первышов заявил о необходимости децентрализации Краснодара. Такое мнение высказал мэр города, выступая 5 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU