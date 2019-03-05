МТС поможет школьникам поступить в московский институт

СЕГОДНЯ 17:19 2019-03-05T17:19:48+03:00

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Мобильный оператор и крупнейший театральный вуз Европы объединили усилия в поисках талантливых абитуриентов

Выпускники самых отдаленных уголков страны теперь могут пройти экзаменационные испытания в ГИТИС, не выходя из дома. Это стало возможно благодаря благотворительной программе от МТС «Поколение М».

Педагоги ГИТИСа подготовили образовательные программы, доступные на виртуальных площадках проекта. Ребята от 15 до 18 лет после прохождения курса, могут принять участие в театральном онлайн-конкурсе. Для этого школьнику надо снять на видео стихотворение, басню или отрывок прозы в собственном исполнении и загрузить на сайт проекта https://pokolenie.mts.ru/.

Педагоги ГИТИСа выберут самых талантливых участников, которые и станут победителями первого тура вступительных экзаменов.

«МТС уже пятый год внедряет современные технологии в социальной сфере, чтобы дать равные возможности для творческого развития детям и подросткам из всех регионов России. Очень ценно, что к нам присоединяются такие уважаемые партнеры как ГИТИС, обладающие фундаментальными знаниями и многолетним опытом. Наша совместная программа даст возможность жителям даже самых удаленных населенных пунктов в режиме онлайн пройти подготовку от педагогов ГИТИСа и проверить свои шансы на поступление, не выезжая из родного города», — отметил президент МТС Алексей Корня.

Помимо поиска талантливых детей «Поколение М» также помогает тяжелобольным детям. Все активности в группах и на сайте МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение ребят. Проект существует с 2014 года и за это время было собрано более 17 миллионов рублей на 49 детских операций

ИСТОЧНИК KP.RU