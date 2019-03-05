2019-03-05T17:19:48+03:00
Общество

МТС поможет школьникам поступить в московский институт

Компания уже пятый год внедряет современные технологии в социальной сфере
Анна САФРОНОВА
Поделиться:
Школьники из всех регионов России могут дистанционно принять участие в театральном конкурсе ГИТИСаШкольники из всех регионов России могут дистанционно принять участие в театральном конкурсе ГИТИСа
Изменить размер текста:

Мобильный оператор и крупнейший театральный вуз Европы объединили усилия в поисках талантливых абитуриентов

Выпускники самых отдаленных уголков страны теперь могут пройти экзаменационные испытания в ГИТИС, не выходя из дома. Это стало возможно благодаря благотворительной программе от МТС «Поколение М».

Педагоги ГИТИСа подготовили образовательные программы, доступные на виртуальных площадках проекта. Ребята от 15 до 18 лет после прохождения курса, могут принять участие в театральном онлайн-конкурсе. Для этого школьнику надо снять на видео стихотворение, басню или отрывок прозы в собственном исполнении и загрузить на сайт проекта https://pokolenie.mts.ru/.

Педагоги ГИТИСа выберут самых талантливых участников, которые и станут победителями первого тура вступительных экзаменов.

«МТС уже пятый год внедряет современные технологии в социальной сфере, чтобы дать равные возможности для творческого развития детям и подросткам из всех регионов России. Очень ценно, что к нам присоединяются такие уважаемые партнеры как ГИТИС, обладающие фундаментальными знаниями и многолетним опытом. Наша совместная программа даст возможность жителям даже самых удаленных населенных пунктов в режиме онлайн пройти подготовку от педагогов ГИТИСа и проверить свои шансы на поступление, не выезжая из родного города», — отметил президент МТС Алексей Корня.

Помимо поиска талантливых детей «Поколение М» также помогает тяжелобольным детям. Все активности в группах и на сайте МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение ребят. Проект существует с 2014 года и за это время было собрано более 17 миллионов рублей на 49 детских операций

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два военных турецких корабля войдут в бухту Новороссийска
В Анапе появится липовая аллея
В Сочи откроется выставка «66 до и после»
Кондратьев поздравил «Магнит» с 25-летием
Из Краснодара в Брянск запустят регулярные рейсы
Под Новороссийском столкнулись два автомобиля
На Кубани организовали однодневные «масленичные» туры
«Краснодар Водоканал» опубликовал список управляющих компаний-должников
ГК «ЮгСтройИнвест» удостоена Национального знака качества
Вениамин Кондратьев проведет рабочий день в Брюховецком районе
Евгений Первышов заявил о необходимости децентрализации Краснодара
На Кубани 30-летний мужчина обвиняется в мошенничестве
Родственники жертв катастрофы просят возбудить новое дело о крушении Ту-154 в Сочи
В Сочи на границе задержали иномарку, в которой было спрятано более 2,5 тысяч сигарет
Глава Краснодара рассказал о единой набережной на Кубани
На тренинге по участию в президентских грантах присутствовало около ста кубанских НКО
В «Неделе женского здоровья» приняли участие более 22 тысяч жительниц Кубани
В Тимашевском районе на кофейной фабрике запустили новую технологию производства
На Кубани организуют кинопоказы для женщин
В Краснодаре канализационный коллектор на улице Петра Метальникова заработает на три года раньше
В Геленджике пятеро приезжих до смерти забили знакомого
В Сочи 26-летний парень украл 600 кг гранатов