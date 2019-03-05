Мэр Краснодара рассказал о своих мечтах

СЕГОДНЯ 17:48 2019-03-05T17:48:02+03:00

Одна их них – это строительство в городе нового аэровокзального комплекса

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Евгений Первышов, выступая с ежегодным отчетом о результатах деятельности администрации Краснодара, рассказал о своих мечтах. Их у него, как у главы города, две.

Большая мечта – это стратегический проект - строительство в Краснодаре нового аэровокзального комплекса. Федеральное финансирование на него не получили, но реализовать этот проект поможет инвестор, который сейчас активно занимается его разработкой.

- Крупнейший транспортный хаб на юге страны. Это около 40 тысяч рабочих мест. Порядка 8 миллионов пассажиров в год, - прокомментировал глава Краснодара.

В рамках проекта планируется строительство нового аэровокзала и привокзальной площади, грузового и VIP-терминалов, пешеходной галереи, краткосрочных и долгосрочных парковок, объектов перспективного развития аэропорта, реконструкция существующей инженерной инфраструктуры.

Объем инвестиций в строительство аэровокзального комплекса - 99,2 миллиарда рублей.

Другая мечта - это создание Народного парка. В следующем году совместно с местными жителями проработают перспективный проект, который выставят на рейтинговое голосование. Его планируют реализовать в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU