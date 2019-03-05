Сочинский парк «Сириус» открыл «Геоателье» для изучения Земли из космоса
- В сочинском парке науки и искусств «Сириус» открылось новое направление по дистанционному зондированию Земли - «Геоателье». На крыше установили программно-аппаратный комплекс, который не имеет аналогов в России. Новое оборудование поможет работать над решением экологических задач, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Зондирование Земли с помощью космических спутников позволяет быстро и полно изучать планету. Можно получить необходимые данные с больших площадей и труднодоступных участков. Космические снимки Земли используют в сельском хозяйстве, геологических и гидрологических исследованиях, лесоводстве, охране окружающей среды.
- Парк «Сириус» единственное место в России, где установлен такой комплекс. "Геоателье" позволит осуществлять научную, просветительскую деятельность, а также с помощь него можно решить практические задачи, - сообщили в пресс-службе парка.
ИСТОЧНИК KP.RU