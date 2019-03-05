Более 124 тысяч жителей Новороссийска из-за аварии на подстанции остались без света

СЕГОДНЯ 18:37 2019-03-05T18:50:03+03:00

Сейчас в части кварталов Центрального района восстановлена подача электроэнергии

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В Новороссийске в 16:30 было отключено электричество почти по всему городу, на дорогах скопились огромные пробки из-за неработающих светофоров, остановлена работа крупных предприятий.

- Авария произошла на подстанции «Кирилловская». Причина - повреждение масляного выключателя МВ 110 кВ трансформатора Т-3. Без электроснабжения остались около 124,6 тысяч человек, предприятия местной промышленности, - сообщили на сайте Минэнерго России.

- Все объекты социальной сферы были оперативно переведены на резервные источники питания, - рассказал глава городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Игорь Васильев.

Замглавы Новороссийска Александр Яменсков уточнил, что без света остались районы - Приморский, Южный и Мысхако.

- В части кварталов Центрального района восстановлена подача электроэнергии, - сообщает МБУ "Безопасный город".

- Ведутся восстановительные работы. Все социальные объекты города используют резервные источники электроснабжения и работают в штатном режиме. Из-за нагрузки сети время ожидания ответа может быть увеличено, - рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска.

По всем вопросам горожане могут обратиться в службу "Безопасный город" по телефону: 8 (8617) 635-351.

ИСТОЧНИК KP.RU