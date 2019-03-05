Заканчивается прием заявок на краевой конкурс «Сделано на Кубани»

СЕГОДНЯ 19:01 2019-03-05T19:01:09+03:00

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На краевой конкурс «Сделано на Кубани» подано почти 100 заявлений от предпринимателей, желающих принять участие в соревновании в области качества. Данное мероприятие проводят в регионе в третий раз. В его рамках пройдут соревнования по нескольким номинациям: «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары» и «Товары производственно-технического назначения».

- Бренд «Сделано на Кубани» выделяет местную продукцию из множества товаров. Помимо этого, данный знак является гарантией, что товар является качественным и безопасным для потребителя, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что размещать знак качества в рекламных целях и на упаковке могут только те предприятия, продукция которых стала победителем краевого конкурса «Сделано на Кубани».

ИСТОЧНИК KP.RU