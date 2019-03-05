2019-03-05T19:01:09+03:00
Общество

Заканчивается прием заявок на краевой конкурс «Сделано на Кубани»

Документы можно подать до 15 марта 2019 года
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

На краевой конкурс «Сделано на Кубани» подано почти 100 заявлений от предпринимателей, желающих принять участие в соревновании в области качества. Данное мероприятие проводят в регионе в третий раз. В его рамках пройдут соревнования по нескольким номинациям: «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары» и «Товары производственно-технического назначения».

- Бренд «Сделано на Кубани» выделяет местную продукцию из множества товаров. Помимо этого, данный знак является гарантией, что товар является качественным и безопасным для потребителя, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что размещать знак качества в рекламных целях и на упаковке могут только те предприятия, продукция которых стала победителем краевого конкурса «Сделано на Кубани».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Кубани стали лауреатами всероссийской инициативы «Горячее сердце»
Более 124 тысяч жителей Новороссийска из-за аварии на подстанции остались без света
Кубанские следователи изъяли у полиции материала о стрельбе подростка в сверстников
Сочинский парк «Сириус» открыл «Геоателье» для изучения Земли из космоса
Мэр Краснодара рассказал о своих мечтах
МТС поможет школьникам поступить в московский институт
Два военных турецких корабля войдут в бухту Новороссийска
В Анапе появится липовая аллея
В Сочи откроется выставка «66 до и после»
Кондратьев поздравил «Магнит» с 25-летием
Из Краснодара в Брянск запустят регулярные рейсы
Под Новороссийском столкнулись два автомобиля
На Кубани организовали однодневные «масленичные» туры
«Краснодар Водоканал» опубликовал список управляющих компаний-должников
ГК «ЮгСтройИнвест» удостоена Национального знака качества
Вениамин Кондратьев проведет рабочий день в Брюховецком районе
Евгений Первышов заявил о необходимости децентрализации Краснодара
На Кубани 30-летний мужчина обвиняется в мошенничестве
Родственники жертв катастрофы просят возбудить новое дело о крушении Ту-154 в Сочи
В Сочи на границе задержали иномарку, в которой было спрятано более 2,5 тысяч сигарет
Глава Краснодара рассказал о единой набережной на Кубани
На тренинге по участию в президентских грантах присутствовало около ста кубанских НКО
В «Неделе женского здоровья» приняли участие более 22 тысяч жительниц Кубани
В Тимашевском районе на кофейной фабрике запустили новую технологию производства
На Кубани организуют кинопоказы для женщин
В Краснодаре канализационный коллектор на улице Петра Метальникова заработает на три года раньше
В Геленджике пятеро приезжих до смерти забили знакомого
В Сочи 26-летний парень украл 600 кг гранатов