Жители Кубани стали лауреатами всероссийской инициативы «Горячее сердце»

СЕГОДНЯ 19:38 2019-03-05T19:38:32+03:00

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Лауреатами ежегодной всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» стали 140 молодых людей со всей страны. В их число попали четыре кубанца.

- Курсант Краснодарского военного училища имени С.М. Штеменко Николай Беляев в 2017 году оказал помощь юноше, на которого совершили вооруженное нападение трое мужчин. Он догнал и задержал одного из злоумышленников, остальных нашли полицейские. Все преступники получили реальные сроки заключения и уже отбывают наказание в местах лишения свободы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Девятиклассник Никита Белоконь летом на озере Первомайском в Гулькевичах спас жизнь друга. Виталий Карнаух из станицы Новокорсунской после сильного града, который повредил многие жилые дома, организовал волонтеров и оказывал вместе с ними помощь местным жителям. Житель Горячего Ключа Сергей Сафонов помог правоохранителям обнаружить и задержать подозреваемых в краже велосипеда.

ИСТОЧНИК KP.RU