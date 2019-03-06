2019-03-06T08:01:54+03:00
Общество

В Армавире пройдет первый региональный форум ландшафтного дизайна

Он откроется 11 апреля и продлится всего два дня
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Армавир примет первый региональный форум ландшафтного дизайна. Специализированная площадка откроется 11 апреля в городском дворце культуры, она будет работать два дня.

Основные темы мероприятия - проекты «Формирование комфортной городской среды» и «Зеленый щит».

На форуме будут присутствовать руководители федеральных и региональных органов власти, экологические организации, представители научного сообщества, ландшафтные и архитектурные бюро.

- Региональные производители представят на форуме технологии восстановления и сохранения зеленых природных ресурсов, элементы современного благоустройства, посадочные и озеленительные материалы, - сообщили в краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

- Также проведут пленарное заседание, круглые столы, практикум на базе совхоза «Декоративные культуры» имени Плохова, поездку по зеленым зонам Армавира, благоустроенным в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, сочинский парк «Сириус» открыл «Геоателье» для изучения Земли из космоса. Новое оборудование позволит ученым со всего края работать над решением экологических задач.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Весенняя МАНИМАНИЯ в OZ МОЛЛ
Депутат-коммунист высказался против «псевдо-искусства» на улицах Краснодара
Космонавт Олег Кононенко пройдет в Сочи послеполетную реабилитацию
В Краснодаре в поселке Лорис устранили утечку газа в многоэтажке
В Краснодаре суд постановил заблокировать еще три клипа рэпера Хаски
В Краснодаре парня осудили на 17 лет за убийство 77-летней пенсионерки
В Краснодаре инспекторы ДПС доставили в больницу мужчину с сильным кровотечением
В Краснодаре из-за ремонта трамвайных путей временно ограничат движение транспорта на Садовой
В Краснодаре открыли отделение диализа
В Анапе полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем
В Новопокровском районе директор предприятия скрыл 136 миллионов, чтобы не платить налоги
В Крымском районе 42-летний мужчина организовал наркопритон
Пропавший в Краснодаре участник поискового движения «Долг и честь» погиб
В Краснодаре откроется интерактивная выставка для детей
Сергей Галицкий занял 617 место в списке Forbes
В Новороссийске восстановили электроснабжение
В четвертьфинальном матче Кубка Европы «Локомотив-Кубань» проиграл казанскому УНИКСу
Жители Кубани стали лауреатами всероссийской инициативы «Горячее сердце»
Заканчивается прием заявок на краевой конкурс «Сделано на Кубани»
Более 124 тысяч жителей Новороссийска из-за аварии на подстанции остались без света
Кубанские следователи изъяли у полиции материала о стрельбе подростка в сверстников
Сочинский парк «Сириус» открыл «Геоателье» для изучения Земли из космоса
Мэр Краснодара рассказал о своих мечтах
МТС поможет школьникам поступить в московский институт
Два военных турецких корабля войдут в бухту Новороссийска
В Анапе появится липовая аллея