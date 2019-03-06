В Армавире пройдет первый региональный форум ландшафтного дизайна

СЕГОДНЯ 08:01 2019-03-06T08:01:54+03:00

Он откроется 11 апреля и продлится всего два дня

Изменить размер текста: A A

Армавир примет первый региональный форум ландшафтного дизайна. Специализированная площадка откроется 11 апреля в городском дворце культуры, она будет работать два дня.

Основные темы мероприятия - проекты «Формирование комфортной городской среды» и «Зеленый щит».

На форуме будут присутствовать руководители федеральных и региональных органов власти, экологические организации, представители научного сообщества, ландшафтные и архитектурные бюро.

- Региональные производители представят на форуме технологии восстановления и сохранения зеленых природных ресурсов, элементы современного благоустройства, посадочные и озеленительные материалы, - сообщили в краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

- Также проведут пленарное заседание, круглые столы, практикум на базе совхоза «Декоративные культуры» имени Плохова, поездку по зеленым зонам Армавира, благоустроенным в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, сочинский парк «Сириус» открыл «Геоателье» для изучения Земли из космоса. Новое оборудование позволит ученым со всего края работать над решением экологических задач.

ИСТОЧНИК KP.RU