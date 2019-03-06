В Армавире пройдет первый региональный форум ландшафтного дизайна
Армавир примет первый региональный форум ландшафтного дизайна. Специализированная площадка откроется 11 апреля в городском дворце культуры, она будет работать два дня.
Основные темы мероприятия - проекты «Формирование комфортной городской среды» и «Зеленый щит».
На форуме будут присутствовать руководители федеральных и региональных органов власти, экологические организации, представители научного сообщества, ландшафтные и архитектурные бюро.
- Региональные производители представят на форуме технологии восстановления и сохранения зеленых природных ресурсов, элементы современного благоустройства, посадочные и озеленительные материалы, - сообщили в краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.
- Также проведут пленарное заседание, круглые столы, практикум на базе совхоза «Декоративные культуры» имени Плохова, поездку по зеленым зонам Армавира, благоустроенным в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, сочинский парк «Сириус» открыл «Геоателье» для изучения Земли из космоса. Новое оборудование позволит ученым со всего края работать над решением экологических задач.
ИСТОЧНИК KP.RU