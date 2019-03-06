Сергей Галицкий занял 617 место в списке Forbes

СЕГОДНЯ 08:35 2019-03-06T09:48:40+03:00

Издание оценивает его состояние в 3,5 миллиардов долларов

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Среди богатейших россиян краснодарский бизнесмен и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий занимает 32 место, в мировом рейтинге - 617. Такой рейтинг составило издание Forbes, которое оценивает состояние основателя «Магнита» в 3,5 миллиардов долларов.

По сравнению с показателями 2018 года Галицкий потерял 700 миллионов долларов, а вместе с ними и 67 позиций.

Самым состоятельным среди россиян стал председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Он занял 32 место в мировом рейтинге. Его состояние оценили в 24 миллиарда долларов.

Напомним, Сергей Галицкий открыл бургерную в парке Краснодара. Она находится недалеко от одноименного кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU