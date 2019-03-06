В Крымском районе 42-летний мужчина организовал наркопритон

СЕГОДНЯ 09:30 2019-03-06T09:30:33+03:00

Ему грозит до четырех лет тюрьмы

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Сотрудники полиции Крымского района получили информацию о том, что один из местных жителей организовал наркопритон.

Правоохранители следили за домом ранее судимого 42-летнего мужчины. Выяснилось, что в жилище местного жителя приходили наркозависимые люди, которые употребляли у него запрещенные вещества. Платили они алкоголем.

- В доме полицейские задержали двух мужчин, которые находились в состоянии наркотического опьянения. Это подтвердило медицинское освидетельствование. Задержанные были привлечены к административной ответственности по статье 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача), - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также в доме нашли пластиковую коробку, в которой находился фрагмент фольги с нагаром темного цвета, остаток сигареты и предметы, используемые для употребления наркотиков.

43-летнего хозяина наркопритона задержали и доставили в отдел полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU