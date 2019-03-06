В Анапе полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем
В Анапе сотрудники ДПС для проверки документов попытались остановить автомобиль Toyota Camry . Водитель иномарки никак не отреагировал на законное требование правоохранителей, а только добавил «газу». Инспекторы начали преследование правонарушителя.
Злоумышленник несколько раз выезжал на «встречку», создавая угрозу жизни и здоровью граждан. Полицейский произвел из табельного оружия 2 предупредительных выстрела в воздух и несколько прицельных по колесам автомобиля.
В результате 34-летнего местного жителя задержали. Было заметно, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Выяснилось, что ранее решением суда нарушитель уже бы лишен прав.
- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). В отношении задержанного составили два административных материала. Мужчина находится в изоляторе временного содержания, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU