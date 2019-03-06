2019-03-06T10:42:24+03:00
Здоровье

В Краснодаре открыли отделение диализа

Оно оборудовано 20 современными аппаратами
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре открыли отделение диализаВ Краснодаре открыли отделение диализаФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

- В Краснодаре на базе уро-нефрологического центра НИИ-ККБ №1 (краевой клинической больницы № 1) открылось новое отделение диализа. Его оборудовали 20 современными аппаратами для заместительной почечной терапии. Медицинскую помощь будут оказывать амбулаторно, в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

В уро-нефрологический центр входят первое и второе нефрологические отделения, нефроурологическая реанимация и новое отделение диализа. Он пока единственный в крае. Специализированный центр обладает разнообразным спектром диагностических средств – лабораторные, рентгенологические, компьютерная томография и радиоизотопные методы обследования. Деньги на современное оборудование выделили из краевого бюджета.

Ежегодно более тысячи пациентов проходят лечение в уро-нефрологическом центре. Около 70 процентов из них - больные с патологией мочеполовой системы. В крае в 2009 году начали проводить операции по трансплантации почки. За это время сделано 407 пересадок.

Напомним, На Кубани врачи восстановили повреждённые сухожилия кисти парня. Он порезал руку стеклом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Весенняя МАНИМАНИЯ в OZ МОЛЛ
Депутат-коммунист высказался против «псевдо-искусства» на улицах Краснодара
Космонавт Олег Кононенко пройдет в Сочи послеполетную реабилитацию
В Краснодаре в поселке Лорис устранили утечку газа в многоэтажке
В Краснодаре суд постановил заблокировать еще три клипа рэпера Хаски
В Краснодаре парня осудили на 17 лет за убийство 77-летней пенсионерки
В Краснодаре инспекторы ДПС доставили в больницу мужчину с сильным кровотечением
В Краснодаре из-за ремонта трамвайных путей временно ограничат движение транспорта на Садовой
В Анапе полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем
В Новопокровском районе директор предприятия скрыл 136 миллионов, чтобы не платить налоги
В Крымском районе 42-летний мужчина организовал наркопритон
Пропавший в Краснодаре участник поискового движения «Долг и честь» погиб
В Краснодаре откроется интерактивная выставка для детей
Сергей Галицкий занял 617 место в списке Forbes
В Армавире пройдет первый региональный форум ландшафтного дизайна
В Новороссийске восстановили электроснабжение
В четвертьфинальном матче Кубка Европы «Локомотив-Кубань» проиграл казанскому УНИКСу
Жители Кубани стали лауреатами всероссийской инициативы «Горячее сердце»
Заканчивается прием заявок на краевой конкурс «Сделано на Кубани»
Более 124 тысяч жителей Новороссийска из-за аварии на подстанции остались без света
Кубанские следователи изъяли у полиции материала о стрельбе подростка в сверстников
Сочинский парк «Сириус» открыл «Геоателье» для изучения Земли из космоса
Мэр Краснодара рассказал о своих мечтах
МТС поможет школьникам поступить в московский институт
Два военных турецких корабля войдут в бухту Новороссийска
В Анапе появится липовая аллея