В Краснодаре открыли отделение диализа

СЕГОДНЯ 10:42 2019-03-06T10:42:24+03:00

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- В Краснодаре на базе уро-нефрологического центра НИИ-ККБ №1 (краевой клинической больницы № 1) открылось новое отделение диализа. Его оборудовали 20 современными аппаратами для заместительной почечной терапии. Медицинскую помощь будут оказывать амбулаторно, в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

В уро-нефрологический центр входят первое и второе нефрологические отделения, нефроурологическая реанимация и новое отделение диализа. Он пока единственный в крае. Специализированный центр обладает разнообразным спектром диагностических средств – лабораторные, рентгенологические, компьютерная томография и радиоизотопные методы обследования. Деньги на современное оборудование выделили из краевого бюджета.

Ежегодно более тысячи пациентов проходят лечение в уро-нефрологическом центре. Около 70 процентов из них - больные с патологией мочеполовой системы. В крае в 2009 году начали проводить операции по трансплантации почки. За это время сделано 407 пересадок.

Напомним, На Кубани врачи восстановили повреждённые сухожилия кисти парня. Он порезал руку стеклом.

ИСТОЧНИК KP.RU