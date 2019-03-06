2019-03-06T11:19:23+03:00
Общество

В Краснодаре инспекторы ДПС доставили в больницу мужчину с сильным кровотечением

Сейчас его жизни ничего не угрожает
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краюФото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
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В районе хутора Ленина водитель автомобиля Volkswagen обратился за помощью к сотрудникам дорожно-патрульной службы. Он рассказал, что у него в салоне машины находится знакомый, который сильно поранил руку. У потерпевшего открылось обильное кровотечение. Мужчина самостоятельно повез пострадавшего в больницу, но по дороге состояние больного ухудшилось.

- Полицейские решили сопроводить автомобиль с пострадавшим в больницу. Для этого они использовали специальные сигналы, минуя дорожные заторы, они в считанные минуты доставили раненого в ближайший травмпункт. Там потерпевшего уже ожидала бригада врачей, вызванная правоохранителями, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчину прооперировали. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Выяснилось, что травму местный житель получил при работе шлифовальной машиной на своем приусадебном участке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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