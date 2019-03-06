2019-03-06T11:40:08+03:00
Происшествия

В Краснодаре парня осудили на 17 лет за убийство 77-летней пенсионерки

На преступление он пошел, потому что не хотел отдавать старушке долг
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре парня осудили на 17 лет за убийство 77-летней пенсионеркиВ Краснодаре парня осудили на 17 лет за убийство 77-летней пенсионеркиФото: Алексей БУЛАТОВ
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- В ноябре 2017 года 24-летний парень взял у знакомой пенсионерки 200 тысяч рублей. Также у него были кредитные обязательства на сумму более 700 тысяч рублей. Он не хотел отдавать долг, поэтому решился на разбойное нападение, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствием установлено, что для этого он заранее купил пару строительных перчаток. 18 февраля, взяв с собой нож, парень пришел к квартире пожилой женщины. Ей он сказал, что хочет отдать долг.

Войдя в коридор, молодой человек обхватил сзади шею хозяйки дома и нанес ей несколько ножевых ранений в область поясницы. Потерпевшая попыталась отбиться, но злоумышленник несколько раз ударил ее кулаком по лицу. Местный житель еще два раза ударил пенсионерку ножом в грудную клетку.

От полученных травм 77-летняя женщина скончалась на месте. Злоумышленник после убийства украл из ее квартиры 230 тысяч рублей.

- Коллегией присяжных заседателей парень был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), - рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

Приговором Краснодарского краевого суда ему было назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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