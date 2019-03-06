В Краснодаре суд постановил заблокировать еще три клипа рэпера Хаски

СЕГОДНЯ 12:01 2019-03-06T12:02:42+03:00

Это решение вынесли еще в декабре 2018 года

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Хаски (Дмитрий Кузнецов) направил иск к МВД и Роскомнадзору по поводу блокировки клипа «Иуда» на YouTube. Во время рассмотрения документа выяснилось, что Советский суд Краснодара 12 декабря 2018 года предписал заблокировать еще три клипа музыканта - «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17». Об этом сообщает Telegram-канал «Правозащита Открытки».

На сайте суда говорится, что клипы рэпера могут вызвать у несовершеннолетних пользователей интерес к совершению суицида, убийства, употреблению табачной продукции, половому разврату, употреблению в разговорах нецензурной брани и иных бранных слов и выражений, не относящихся к нецензурной брани.

Напомним, в ноябре прошлого года Первомайский суд Краснодара назначил Хаски 12 суток ареста за мелкое хулиганство. По делу о призывах и организации массового собрания рэпера оправдали. А за отказ от освидетельствования мировой суд дал рэперу трое суток ареста. Но уже 26 ноября по исключительным обстоятельствам Кузнецова освободили из-под ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU