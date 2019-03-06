В Краснодаре в поселке Лорис устранили утечку газа в многоэтажке

СЕГОДНЯ 12:18 2019-03-06T12:18:22+03:00

Ремонтные работы завершены, жильцы уже вернулись в свои квартиры

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре 6 марта жильцы дома, который находится в поселке Лорис по улице имени Васильченко, в 08:17 сообщили в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу о возможной утечке газа в подъезде.

- В 09:09 на месте уже были специалисты «Краснодаргоргаза». Они проверили сети и устранили неполадки. В целях безопасности была экстренно проведена эвакуация первого подъезда, всего - 17 человек, - рассказали «Комсомольской Правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Оцепили прилегающую территорию. В ходе проверки обнаружилось, что причиной утечки газа в подъезде стал старый кран на сетях. Специалисты провели необходимый ремонт, утечка устранена. Жильцы уже вернулись в свои квартиры.

Напомним, в Новороссийске восстановили электроснабжение. Ситуация находилась на особом контроле Минэнерго России.

ИСТОЧНИК KP.RU