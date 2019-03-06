Депутат-коммунист высказался против «псевдо-искусства» на улицах Краснодара

СЕГОДНЯ 12:51 2019-03-06T12:51:11+03:00

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Практически сразу разгорелся спор вокруг так называемых «арт-объектов современного искусства», которые устанавливаются в городских парках и скверах. Очередной такой объект был установлен в Вишняковском сквере на этой неделе и называется «Столпы». Сторонники установки таких «арт-объектов» из культурного центра «Типография» отстаивали их полезность для украшения городского пространства.

Альтернативную точку зрения изложил представитель КПРФ – секретарь крайкома партии Александр Сафронов.

— Во-первых, устанавливая в Краснодаре подобные объекты, необходимо спрашивать у самих горожан, что же они хотят видеть на улицах и площадях. Однако краснодарцев никто не спрашивает, и псевдо-искусство пропихивают волюнтаристским способом. Решением органов власти парки буквально испоганены, – горячо говорил коммунист. – Во-вторых, а являются ли вообще искусством эти поделки? При взгляде на те же «Столпы», разрисованные бутылками и балалайками, возникают обоснованные сомнения. На Кубани уже была попытка протащить «искусство» подобного рода – помните, Марата Гельмана? – но его быстро изгнали!..

Позицию А. Сафронова в ходе дискуссии поддержали левые активисты и члены движения «Суть времени». А либерально настроенные участники стояли на своем…

В любом случае это все-таки был диалог, и он получился – благодаря ведущему, члену общественной палаты города И. Коломийцеву.

ИСТОЧНИК KP.RU