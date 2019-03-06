2019-03-06T12:51:11+03:00
Политика

Депутат-коммунист высказался против «псевдо-искусства» на улицах Краснодара

В дискуссионном клубе прошло обсуждение темы «К лучшему или худшему меняется внешний облик Краснодара?»
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Секретарь крайкома партии Александр СафроновСекретарь крайкома партии Александр Сафронов
Изменить размер текста:

Практически сразу разгорелся спор вокруг так называемых «арт-объектов современного искусства», которые устанавливаются в городских парках и скверах. Очередной такой объект был установлен в Вишняковском сквере на этой неделе и называется «Столпы». Сторонники установки таких «арт-объектов» из культурного центра «Типография» отстаивали их полезность для украшения городского пространства.

Альтернативную точку зрения изложил представитель КПРФ – секретарь крайкома партии Александр Сафронов.

— Во-первых, устанавливая в Краснодаре подобные объекты, необходимо спрашивать у самих горожан, что же они хотят видеть на улицах и площадях. Однако краснодарцев никто не спрашивает, и псевдо-искусство пропихивают волюнтаристским способом. Решением органов власти парки буквально испоганены, – горячо говорил коммунист. – Во-вторых, а являются ли вообще искусством эти поделки? При взгляде на те же «Столпы», разрисованные бутылками и балалайками, возникают обоснованные сомнения. На Кубани уже была попытка протащить «искусство» подобного рода – помните, Марата Гельмана? – но его быстро изгнали!..

Позицию А. Сафронова в ходе дискуссии поддержали левые активисты и члены движения «Суть времени». А либерально настроенные участники стояли на своем…

В любом случае это все-таки был диалог, и он получился – благодаря ведущему, члену общественной палаты города И. Коломийцеву.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Весенняя МАНИМАНИЯ в OZ МОЛЛ
Космонавт Олег Кононенко пройдет в Сочи послеполетную реабилитацию
В Краснодаре в поселке Лорис устранили утечку газа в многоэтажке
В Краснодаре суд постановил заблокировать еще три клипа рэпера Хаски
В Краснодаре парня осудили на 17 лет за убийство 77-летней пенсионерки
В Краснодаре инспекторы ДПС доставили в больницу мужчину с сильным кровотечением
В Краснодаре из-за ремонта трамвайных путей временно ограничат движение транспорта на Садовой
В Краснодаре открыли отделение диализа
В Анапе полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем
В Новопокровском районе директор предприятия скрыл 136 миллионов, чтобы не платить налоги
В Крымском районе 42-летний мужчина организовал наркопритон
Пропавший в Краснодаре участник поискового движения «Долг и честь» погиб
В Краснодаре откроется интерактивная выставка для детей
Сергей Галицкий занял 617 место в списке Forbes
В Армавире пройдет первый региональный форум ландшафтного дизайна
В Новороссийске восстановили электроснабжение
В четвертьфинальном матче Кубка Европы «Локомотив-Кубань» проиграл казанскому УНИКСу
Жители Кубани стали лауреатами всероссийской инициативы «Горячее сердце»
Заканчивается прием заявок на краевой конкурс «Сделано на Кубани»
Более 124 тысяч жителей Новороссийска из-за аварии на подстанции остались без света
Кубанские следователи изъяли у полиции материала о стрельбе подростка в сверстников
Сочинский парк «Сириус» открыл «Геоателье» для изучения Земли из космоса
Мэр Краснодара рассказал о своих мечтах
МТС поможет школьникам поступить в московский институт
Два военных турецких корабля войдут в бухту Новороссийска
В Анапе появится липовая аллея