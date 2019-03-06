"Весенняя МАНИ МАНИЯ" в OZ МОЛЛ

СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-06T13:23:24+03:00

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Совсем немного времени прошло с запомнившегося всем жителям Краснодара розыгрыша пяти VOLVO V 40 CROSS COUNTRY в OZ МОЛЛ. И вот, как и было обещано администрацией торгового комплекса, на розыгрыше последнего, пятого автомобиля, OZ МОЛЛ вновь запускает грандиозную акцию для своих любимых посетителей, а также всех гостей и жителей Краснодара - «Весеннюю МАНИ МАНИЮ» на целых 3 месяца весны, с 1 марта по 1 июня!

Каждую субботу весны, начиная с 9 марта, ровно в 19:00 будет разыгрываться 3 сертификата по 100 000 рублей на шопинг в OZ МОЛЛ среди покупателей. Всего пройдет 13 счастливых суббот и будет разыграно 39 сертификатов.

Условия участия в розыгрыше предельно просты –необходимо совершить покупку в абсолютно любом магазине, который находится конечно же в OZ МОЛЛ, на сумму от 3 000 рублей и получить счастливый купон на стойке регистрации на каждые 3000 рублей в чеке. Ну и, конечно же, прийти и участвовать в розыгрыше. Все купоны, начиная с первого дня регистрации, участвуют в каждом розыгрыше (за исключением выигрышных номеров).

Администрация OZ МОЛЛ Краснодар

Теперь у вас больше нет необходимости отказывать себе в гаджетах, бытовой технике, модной обуви и одежде, откладывать покупки «на потом» и экономить – ведь именно ты сможешь выиграть 100 000 рублей уже в эту субботу! Маленький лайфхак – чем раньше розыгрыш, тем больше шансов выиграть подарки!

На этом сюрпризы не заканчиваются – Юлиана Караулова, российская эстрадная певица и телеведущая, бывшая солистка группы 5sta Family, финалистка «Фабрики звёзд-5», исполнительница хитов «Ты не такой»,«Внеорбитные», "Просто так", "Маячки" порадует всех гостей OZ МОЛЛ своим прекрасным вокалом 16 марта в 19:00. Вход свободный.

И это не последний сюрприз от OZ МОЛЛ в рамках «Весенней Мани Мании». Следите за нашими новостями и за новостями на ozmall.ru

ИСТОЧНИК KP.RU