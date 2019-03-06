2019-03-06T13:18:05+03:00
Общество

ВТБ финансирует строительство крупного агрокомплекса в Калужской области

Кредитование осуществляется на льготных условиях в рамках программы, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ открыл ООО «Мастер Гриб» кредитную линию в размере 1,2 млрд рублей сроком на семь лет. Кредитование осуществляется на льготных условиях в рамках программы, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ.

Заемные средства предоставляются на строительство в Калужской области фермы полного цикла по выращиванию шампиньонов. На агрокомплексе общей площадью 86 тысяч кв. м. будет создано собственное производство субстрата - почвы для выращивания грибов, а также обустроены зоны для выращивания грибов по особой технологии. На предприятии будет создано более 400 новых рабочих мест.

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко прокомментировал: «ВТБ активно поддерживает проекты предприятий агропромышленного комплекса в регионах. Фермерское хозяйство компании «Мастер Гриб» станет одним из крупнейших в России и будет обеспечивать потребителей качественной продукцией отечественного производства».

«Благодаря сотрудничеству с ВТБ наше предприятие будет готово реализовать первую продукцию уже во втором квартале 2019 года. Мы планируем нарастить производство по глубокой переработке грибов до 10 тысяч тонн в год и поставлять их в основные торговые сети», - отметил генеральный директор компании «Мастер Гриб» Александр Тиньков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи каршеринговая компания незаконно разметила парковку в пределах пограничной зоны
В Сочи синоптики прогнозируют непогоду
Каждый второй клиент ВТБ пользуется программами лояльности
В Северском районе подросток убил отца
В Краснодаре возведут новый детский сад на 240 мест
В Краснодаре впервые пройдет женский забег
Кубанцы поборются за именной знак отличия «Депутатский резерв»
В Краснодаре прошло мероприятие, посвящённое Международному женскому дню
В центре Краснодара произошла кровавая драка бездомных
В Сочи выступят артисты уличных театров
В Белореченском районе двух сотрудниц органов внутренних дел подозревают во взяточничестве
«Краснодар Водоканал» реконструирует станцию на ул. Сормовской
В финале конкурса «Лидеры России» Кубань представят восемь управленцев
В Красноармейском районе после капитального ремонта открылась школа
Средняя зарплата кубанских чиновников в 2018 году составила 45 тысяч рублей
В Краснодаре в честь Международного женского дня пройдёт концерт
"Весенняя МАНИ МАНИЯ" в OZ МОЛЛ
Депутат-коммунист высказался против «псевдо-искусства» на улицах Краснодара
Космонавт Олег Кононенко пройдет в Сочи послеполетную реабилитацию
В Краснодаре в поселке Лорис устранили утечку газа в многоэтажке
В Краснодаре суд постановил заблокировать еще три клипа рэпера Хаски
В Краснодаре парня осудили на 17 лет за убийство 77-летней пенсионерки
В Краснодаре инспекторы ДПС доставили в больницу мужчину с сильным кровотечением