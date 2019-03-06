2019-03-06T13:04:46+03:00
Общество

В Краснодаре в честь Международного женского дня пройдёт концерт

На нем гостьям вручат алые розы
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КраснодараФото пресс-службы администрации Краснодара
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8 марта в 17:00 в Краснодаре в Муниципальном концертном зале КМТО «Премьера» пройдёт праздничный концерт. Кубанский симфонический оркестр и заслуженный артист Кубани Владимир Кузнецов поздравят дам с Международным женским днём. Гостьям концерта вручат алые розы

- Программа концерта составлена в наших лучших традициях: популярные арии и ариозо из опер и оперетт, русские народные песни. С оркестром их исполнит солист краснодарского Музыкального театра, заслуженный артист Кубани Владимир Кузнецов, — цитирует главного дирижера Кубанского симфонического оркестра Дениса Ивенского администрация Краснодара.

Напомним, Владимир Кузнецов - это заслуженный артист Краснодарского края, а также лауреат премии имени Л. Г. Готова. Он родился в 1970 году в Волгоградской области. В 1997 году Кузнецов окончил Саратовскую консерваторию имени Л. В. Собинова по специальности «сольное пение». С августа 1997 года он является солистом-вокалистом Краснодарского музыкального театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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