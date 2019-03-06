2019-03-06T13:26:53+03:00
Общество

Средняя зарплата кубанских чиновников в 2018 году составила 45 тысяч рублей

Об этом говорится в материалах Краснодарстата
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Средняя зарплата кубанских чиновников в 2018 году составила 45 тысяч рублейСредняя зарплата кубанских чиновников в 2018 году составила 45 тысяч рублейФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Согласно данным на конец декабря прошлого года, общая численность сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления на Кубани составила 68,5 тысяч человек.

- В 2018 году по сравнению с 2017 среднемесячная заработная плата гражданских и муниципальных работников увеличилась на 6,5 процентов. Таким образом, она составила 45 тысяч 574 рубля. Заработная плата сотрудников федеральных органов исполнительной власти составила 44 тысячи 131 рубль, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Краснодарстата.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Новопокровском районе директор предприятия скрыл 136 миллионов, чтобы не платить налоги. Он задолжал государству больше 10 миллионов рублей. По данным Следственного Управления СК, в настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи каршеринговая компания незаконно разметила парковку в пределах пограничной зоны
В Сочи синоптики прогнозируют непогоду
Каждый второй клиент ВТБ пользуется программами лояльности
В Северском районе подросток убил отца
В Краснодаре возведут новый детский сад на 240 мест
В Краснодаре впервые пройдет женский забег
Кубанцы поборются за именной знак отличия «Депутатский резерв»
В Краснодаре прошло мероприятие, посвящённое Международному женскому дню
В центре Краснодара произошла кровавая драка бездомных
В Сочи выступят артисты уличных театров
В Белореченском районе двух сотрудниц органов внутренних дел подозревают во взяточничестве
«Краснодар Водоканал» реконструирует станцию на ул. Сормовской
В финале конкурса «Лидеры России» Кубань представят восемь управленцев
В Красноармейском районе после капитального ремонта открылась школа
ВТБ финансирует строительство крупного агрокомплекса в Калужской области
В Краснодаре в честь Международного женского дня пройдёт концерт
"Весенняя МАНИ МАНИЯ" в OZ МОЛЛ
Депутат-коммунист высказался против «псевдо-искусства» на улицах Краснодара
Космонавт Олег Кононенко пройдет в Сочи послеполетную реабилитацию
В Краснодаре в поселке Лорис устранили утечку газа в многоэтажке
В Краснодаре суд постановил заблокировать еще три клипа рэпера Хаски
В Краснодаре парня осудили на 17 лет за убийство 77-летней пенсионерки
В Краснодаре инспекторы ДПС доставили в больницу мужчину с сильным кровотечением