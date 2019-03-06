Средняя зарплата кубанских чиновников в 2018 году составила 45 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:26 2019-03-06T13:26:53+03:00

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Согласно данным на конец декабря прошлого года, общая численность сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления на Кубани составила 68,5 тысяч человек.

- В 2018 году по сравнению с 2017 среднемесячная заработная плата гражданских и муниципальных работников увеличилась на 6,5 процентов. Таким образом, она составила 45 тысяч 574 рубля. Заработная плата сотрудников федеральных органов исполнительной власти составила 44 тысячи 131 рубль, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Краснодарстата.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Новопокровском районе директор предприятия скрыл 136 миллионов, чтобы не платить налоги. Он задолжал государству больше 10 миллионов рублей. По данным Следственного Управления СК, в настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU